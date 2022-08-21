“استقبال” تردد قناة شمس الجديد على نايل سات وعرب سات 2022.. تحديث قناة Al Shams TV التي تقدمها القناة ما بين برامج اجتماعية وتعليمية يهتم عدد كبير من المتابعين في مختلف الدول العربية بشكل عام بالتعرف على تردد قناة شمس الفضائية، والتي تعتبر واحدة من أشهر القنوات المميزة المصرية، والتي تقدم البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بدون توقف، ونجد أنه على الرغم من أن القناة ما زالت حديثة العهد إلا أنها قد تمكنت في وقت قصير من تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وقد جاء السبب في هذا النجاح يرجع اول ما تقوم بتقديم من محتوى مميز والمتنوع التي تقوم القناة بتقديمه على مدار اليوم، وهو ما يجعل المشاهد المصري والعربي بشكلٍ هام قد يضعها على أولويات مشاهداته التلفزيونية سواء في الشهر الكريم أو في الأيام المعتادة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة شمس الجديد على نايل سات وعرب سات 2022.

تردد قناة شمس الجديد 2022

ونجد أن هناك تنوع كبير في البرامج التي تقدمها القناة ما بين برامج اجتماعية وتعليمية وغيرها، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة تصل الى ملايين المشاهدين سواء في مصر او في مختلف الدول العربية، حيث تقوم بتسليط الضوء على تقديم باقة متنوعة من أفضل البرامج التي تعد برامج مفيدة بشكل كبير لجميع المتابعين، كما أنها تتميز بتقديم بثها الفضائي بشكل مجاني بالكامل بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية.

تحديث تردد قناة شمس على نايل سات 2022

وتقدم قناة شمس مجموعة مميزة من البرامج الشهيرة التي تحظى باهتمام كبير مثل برنامج تحت الشمس من تقديم مجدي الجلاد ومعتز عبد الفتاح وجيهان منصور وعلا شوشة، وكذلك برنامج الشفرة من تقديم منى عراقي، وبرنامج ملعب البلدوزر من تقديم مجدي عبد الغني، وبرنامج كل الكلام تقديم منى الحسيني؛ وقد جاء تردد القناة على نايل سآت كما يلي.

تردد قناة شمس الجديد على نايل سات هو 12826.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

تردد قناة شمس على عرب سات 2022

ويمكن متابعة قناة شمس من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة على عرب سات من خلال التردد التالي

تردد قناة شمس على القمر الصناعي عرب سات هو 12872.

من خلال اختيار معامل الاستقطاب عمودي.

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500

وكذلك من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.