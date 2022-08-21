برنامج تمويل سيارتك بدون دفع مبلغ مقدم وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن

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برنامج تمويل سيارتك بدون دفع مبلغ مقدم ، أحد أهم البرامج التمويلية المتاحة للعملاء في المملكة العربية السعودية والتي من شأنها خدمة احتياجات العميل لشراء سيارة الأحلام من خلال إجراءات سريعة وسهلة وبدون اى عناء ، لقد جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات التمويلية المتاحة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة من بنك البلاد بنك البلاد في المملكة العربية السعودية واحد من أهم البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

يوفر البنك مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تلبي الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء.

لقد جاء برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة من بنك البلاد كواحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى البنك.

هذا البرنامج التمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج طالب التمويل إلي دفع مبلغ مقدم للاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد.

تمويل بنك البلاد للسيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن يصل مبلغ تمويل السيارات من بنك البلاد إلي 2 مليون ريال سعودي.

يتيح بنك لطالب التمويل إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية تصل حتي 5 سنوات.

طالب التمويل من المواطنين المقيمين يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

يتيح بنك البلاد لطالب التمويل إمكانية من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. شروط استحقاق طلب تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد قام بنك البلاد في المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الضوابط والمعايير التي يجب توافرها عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفعة أولى المتاح لدي البنك.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة وذلك عند التقدم بطلب.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب بنكي لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

طالب التمويل يجب أن يكون يعمل في أحد المنشآت المعتمدة لدى بنك البلاد في المملكة فى القطاع العام أو القطاع الخاص.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 3000 ريال سعودي وذلك لاستكمال الطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3500 ريال سعودي وذلك لإنهاء التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة برنامج تمويل سيارتك بدون دفع مبلغ مقدم وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن - ثقفني

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