بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا منذ أول أيام الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن روسيا خسرت أيضا 1912 دبابة و4224 مركبة مدرعة و1028 من النظم المدفعية و266 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و197 مروحية و15 سفينة و3143 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة.

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