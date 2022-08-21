إضراب السكك الحديدية يثير أزمة نقل حادة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - تفاقمت أزمة ركاب القطارات فى بريطانيا، اليوم الأحد، فى أعقاب دخول عشرات الآلاف من العاملين بالسكك الحديدية إضرابًا جديدًا بسبب الخلاف المستمر على الأجور والوظائف وظروف العمل.





ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، فقد بدأ أعضاء نقابة السكك الحديدية، ورابطة موظفى النقل تى إس إس إيه، والاتحاد النقابى، ونايت إضرابًا عن العمل لمدة 24 ساعة، منذ أمس السبت، ما أدى إلى إرباك شبكة السكك الحديدية وعدد من شركات القطارات فى سائر أنحاء بريطانيا.

وبحسب التقارير، ستتأثر خدمات القطارات صباح اليوم الأحد جراء تداعيات الإضراب، حيث أنه من المتوقع تشغيل قطار من كل خمسة قطارات، فى حين تغيب الخدمات بقية اليوم عن بعض المناطق، بعد دخول النقابات ثانى إضراب خلال ثلاثة أيام.

وتشير التقارير البريطانية إلى أنه من بين المتضررين بتعطل الخدمات مشجعو كرة القدم والكريكت والسياح.

وزادت حدة الفجوة بين نقابات عمال السكك الحديدية البريطانية وحكومة البلاد أكثر من أى وقت سابق، بعدما رفض وزير النقل جرانت شابس المشاركة فى المفاوضات، ما أثار غضب النقابات بعد أشهر من المحادثات لإنهاء الأزمة.