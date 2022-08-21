ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 50 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى الهند، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 50 قتيلا، وذلك فى مناطق شمال وشرق البلاد.





وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مياه الأمطار اجتاحت مئات القرى وتركت السكان عالقين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تتسابق فى عملية إجلاء الناجين.

بدوره، قال مسؤول بحكومة ولاية "هيماشال براديش" إن الأمطار الغزيرة أعقبتها انهيارات أرضية وفيضانات على مدى الأيام الثلاثة الماضية ما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل.

وفى ولاية "أوتارانتشال" الجبلية المجاورة، أفاد بيان رسمى حكومى أن 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم بينما فقد 13 آخرين بسبب استمرار هطول الأمطار.

وقال المسؤول فى إدارة الكوارث فى ولاية "أوتارانتشال" رانجيت كومار سينها "لقد نشرنا مروحيات لإنقاذ الأشخاص العالقين فى المناطق النائية بسبب حوادث متعلقة بالأمطار، وتجرى عملية الإنقاذ على قدم وساق".

أما فى ولاية "أوديشا" الواقعة شرق البلاد، أفاد مسؤول أن 6 أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم وسط استمرار هطول أمطار غزيرة.

وقد أثرت الفيضانات على ما يقرب من 800 ألف شخص وشردت الآلاف من منازلهم فى ولاية "أوديشا"، حيث عطلت الأمطار إمدادات الكهرباء والمياه وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطرق.

وقامت الولاية بإجلاء 120 ألف شخص حتى الآن من المناطق المتضررة من مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات التى أعقبتها.

وقالت السلطات فى منطقة "رامجاره" بولاية "جارخاند" الشرقية إن 5 أشخاص جرفتهم مياه نهر "نالكارى" أمس السبت، وأوضح المسؤول المحلى بالمنطقة مادفى ميشرا، أنه تم انتشال 4 جثث حتى الآن.