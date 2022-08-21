جدة - نرمين السيد - وأكد فلاديمير روجوف عضو فى إدارة المقاطعةـ أن نظام كييف لا يتخذ أى قرارات مهمة على خط الجبهة من دون إذن الاستخبارات الغربية. وأضاف أن سلطات كييف كانت تحذر من استخدام السلاح الكيماوى وطلبت فى فبراير الماضى، من حلف شمال الأطلسى "الناتو" شحنة كبيرة من سترات الحماية البيولوجية إضافة إلى سيارات الاستطلاع الكيماوى والإشعاعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطات زابوروجيا: قوات كييف تستخدم السلاح الكيماوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.