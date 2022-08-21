4 سفن محملة بالمواد الغذائية تغادر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - غادرت أربع سفن محملة بالمواد الغذائية، موانئ منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأحد، حيث غادرت سفينتان من ميناء تشورنومورسك، وواحدة من موانئ أوديسا والأخرى من بيفدينى.





وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية، أنه بعد مغادرة هذه القافلة، يرتفع عدد السفن التى غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية لتصدير محاصيل الحبوب المختلفة إلى الدول الأخرى إلى 31 سفينة، بعد 20 يومًا من إطلاق مبادرة "ممر الحبوب". وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس السبت، فى تفتيش سفينة متجهة إلى أوكرانيا فى ميناء زيبورت. وكانت أوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعت اتفاقية يوم 22 يوليو الماضى، بناء على اقتراح الأمم المتحدة، لإطلاق مبادرة النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينى.

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