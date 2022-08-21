تقارير: اليابان تنشر صواريخ بعيدة المدى قريبًا لمواجهة الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "يوميورى"، قالت مصادر حكومية فى اليابان إن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن الأسلحة، التى ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسى حول جزر نانسى الجنوبية، وستكون قادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.

وبحسب الوكالة، زادت اليابان إنفاقها العسكرى، واتخذت استراتيجية أكثر حزمًا فى السنوات الأخيرة، إلا أنها امتنعت عن نشر صواريخ بعيدة المدى حول حدودها للأسلحة التى يمكنها ضرب أهداف على أراض أجنبية.

وتأتى الإجراءات اليابانية بعد تصاعد حدة التوترات الإقليمية هذا الشهر، فى أعقاب زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان، دون موافقة الصين التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها، ما دفع بكين لإطلاق صواريخ بالقرب من تايوان وفى المنطقة الاقتصادية الخالصة.