مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.
يأتى ذلك تزامنا مع الذكرى الــ53 لإحراق المسجد الأقصى، حين اقتحم إرهابى يدعى مايكل دينيس فى 21 أغسطس 1969 المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا فى الجناح الشرقى للمسجد، والتى أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.
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