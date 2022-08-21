العالم اليوم - أسواق المال الكويتية توافق على إدراج "بيتك" في بورصة البحرين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد في بيان للبورصة الكويتية إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج في بورصة البحرين.

تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة استحواذ "بيتك" المحتمل على ما يصل إلى 100 بالمئة من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.

وكان "بيت التمويل الكويتي" قد وافق في يوليو الماضي على شراء "البنك الأهلي المتحد" بنحو 11.6 مليار دولار، وهي الصفقة التي يجري الإعداد لها منذ حوالي 4 سنوات، والتي من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.

وكانت الجمعية العمومية للبنكين وافقت على عملية الاستحواذ بمعدل تبادل للأسهم يبلغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

وبعد الانتهاء من عملية الاستحواذ، سيصبح بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، بعد البنك الراجحي السعودي، فيما سترتفع حصة "بيتك" في الكويت إلى 28 بالمئة من الأصول المحلية. أما في البحرين سيصبح "بيتك" أكبر بنك من حيث إجمالي الأصول.