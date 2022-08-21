استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال، عندما ينسى العملاء كلمة المرور أو البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابهم على Snap ، يمكنهم استرداد حساب Snapchat الخاص بهم بدون بريد إلكتروني ورقم هاتف عبر الإنترنت بخطوات بسيطة. استرجع حسابات Snapchat حسب اسم المستخدم بالتفصيل.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال

يمكن للعملاء استعادة حساب Snapchat الخاص بهم بدون بريد إلكتروني باتباع الخطوات التالية:

أدخل الرابط لإعادة تعيين كلمة مرور Snapchat الخاصة بك

الخاصة بك اضغط على رقم الهاتف لاسترداد حساب Snap بدون بريد إلكتروني ، كما هو موضح في الصورة أدناه.

أدخل رقم الهاتف المحمول المرتبط بحساب Snap الخاص بك كما هو موضح أدناه وانقر فوق متابعة.

أدخل الرمز المستلم من snap في مربع التحقق.

سينتقل المستخدم إلى صفحة إعداد كلمة مرور Snapchat الجديدة.

أدخل كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد ، انقر فوق متابعة.

كما هو موضح ، يمكن أن يؤدي تسجيل الدخول إلى Snap بسهولة استعادة حساب Snap لا يحتوي على بريد إلكتروني ويتم تسجيل الدخول إليه باستخدام رقم هاتف محمول وكلمة مرور Snap جديدة.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل

هناك طريقة ملكية واحدة فقط لاسترداد حساب Snapchat بدون بريد إلكتروني ورقم هاتف محمول ، وهي الاتصال بالدعم الفني لـ Snapchat واتباع الخطوات التالية: