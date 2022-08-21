رقم مخيف.. ارتفاع جديد فى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و452 ألفا و769 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 93.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و40 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 682 ألفا و358 حالة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و332 وفاة.