تحذير من السفارة الأمريكية بعد الهجوم على فندق مقديشو

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة ـ إنه تم فرض قيود على سفر موظفى الحكومة الأمريكية بما فى ذلك (مطار عدن أدى) فى مقديشيو. وكانت الولايات المتحدة قد أدانت هجوم حركة الشباب على فندق الحياة فى مقديشيو والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة أنها ستظل ثابتة فى دعمها للجهود الصومالية التى يقودها الاتحاد الإفريقى لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعب الصومال.

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