أوكرانيا تحذر من هجوم روسى خلال احتفالات عيد الاستقلال

جدة - نرمين السيد - حث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الأوكرانيين على توخى الحذر هذا الأسبوع مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم، فى الوقت الذى هزت فيه انفجارات جديدة شبه جزيرة القرم، وأصيب فيه 12 مدنيا بصاروخ بالقرب من محطة للطاقة النووية.





وقال زيلينسكى فى كلمة مصورة، إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو "بنشر اليأس والخوف" بينهم أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفيتى. وأشار قبل الذكرى السنوية فى 24 أغسطس، والتى تصادف أيضا مرور ستة أشهر على بدء الحرب فى أوكرانيا إلى أنّه "علينا أن ندرك جميعا أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء بشع وشيء شرير بشكل خاص".

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