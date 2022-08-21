إخماد 52 حريقا فى غابات روسيا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكر الجهاز، فى بيان، أنه تم خلال أمس السبت إخماد 52 حريقا فى الغابات امتدت على مساحة 265 هكتارا، مضيفا أنه بحلول منتصف ليل اليوم، كان هناك 90 حريقا امتدت على مساحة 102.883 هكتار، تم التحكم فيها وإخمادها.

وأوضح أنه تم تسجيل أكبر منطقة من الحرائق فى جمهورية ياقوتيا حيث اندلعت 7 حرائق على مساحة 80.889 هكتار.