طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 .. .يتساءل الكثير من المواطنين في هذه الآونة داخل المملكة العربية السعودية عن القبول في برنامج حساب المواطن الداعم للمواطنين في المملكة وكذلك يأتي هذا في الوقت الذي يستفسر فيه العديد عن موعد صدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر أغسطس وذلك من أجل تقديم اعتراضات على هذه النتيجة وذلك من أجل الاستفادة من الدعم لشهر أغسطس خلال الفترة والمدة الزمنية المحددة من قبل إدارة البرنامج يذكر أن حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق أن الدعم الخاص بالمستحقين في شهر أغسطس سيكتمل بطلباتهم في حساب المواطن ويظل الإيداع مستمرًا حتى نهاية الأربعاء وذلك من أجل صرف الدفعة 57 لأغسطس 2022 فقد بلغ المستحقين إلى 3.6 مليار ريال سعودي لـ 10 مليون شخص مستفيد تقريبًا

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444

وبالنسبة لطريقة تقديم التظلم أو الاعتراض على حساب المواطن يمكنك الاعتراض على نتائج الأهلية بعد تعديل الأسباب أو معالجتها كالتالي.

قم عن طريق الجوال بفتح البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن وبعد فتح الصفحة الرئيسية قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن. واضغط على قائمة دراسة الأهلية وتختار من القائمة دراسة الأهلية. وبعدها قم بأختيار السبب وهو اختيار انه غير مؤهل وبعد ذلك قم بالضغط علي أسباب عدم الاستحقاق بالنسبة للعائل. وتقوم بالضغط على تقديم اعتراض والتي توجد أمامك في الأسفل بنفس الصفحة. وتقوم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تثبت الاعتراض والمطلوبة منك وتضغط على تسجيل الاعتراض

شروط الأهلية للحصول على حساب المواطن