التقويم الدراسي 1444 “الدوام الدراسي” 2023 موعد بداية اليوم الدراسي بالمملكة

التقويم الدراسي 1444، كم عدد ساعات دوام المدارس 2023، من الأسئلة الهامة التي يبحث عنها الطلاب حيث قد تم الإعلان عن ساعات دوام المدارس بحسب عدد الفصول الذي يحضرها الطلاب في أول يوم مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، وقد حددت وزارة التعليم السعودية مدة التعليم لجميع مراحل التعليم لعام 2023 في السعودية، وقد وضعت الوزارة السعودية ثلاثة فصول وذلك الذي يطبق على جميع المراحل التعليمية، وفي التالي سوف نتعرف على كم عدد ساعات دوام المدارس، وسوف نتعرف أيضاً على موعد بداية اليوم الدراسي الجديد للمدارس الخاص والحكومية وجميع المراحل التعليمية.

دوام المدارس في المملكة 1444

يتم تحديد دوام المدارس وفق عدد من الضوابط، وذلك وفق ما تقره وزارة التعليم السعودية ساعات الدوام بحسب الجدول المدرسي المكرر، حيث يتم تحديد الساعات بحسب أيضاً الفصول الذي يدرسها الطالب ويستفيد منها، وتحدد الساعات حسب حدد حصص الطالب، ولذلك لم تقم الوزارة بتوضيح الساعات حتي هذه اللحظة، ومن الجدير بالذكر أن أقصى عدد للحصص في اليوم هو ٨ حصص، ويأخذون الطلاب حصص مختلفة حسب الدروس المكررة عليهم، وحتي يتم التعرف على عدد ساعات دوام المدارس يجب على الطلاب الانتظار حتي يتم الإعلان عن الجدول المدرسي لمختلف المدارس والمراحل التعليمية.

موعد بداية اليوم الدراسي 1444

موعد بداية اليوم الدراسي لجميع المراحل والأنشطة التعليمية، ولنتعرف على التواريخ والساعات تابع التالي:

يبدأ اليوم الدراسي الجديد في مختلف المدارس الحكومية للبنين والبنات مع بداية الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

اليوم الدراسي في مختلف المدارس الخاصة للبنين والبنات مع بداية الساعة 9 صباحاً بتوقيت جرينتش.

موعد بداية اليوم الدراسي للطاقم الإداري والتدريسي للمرحلة الثانوية والمتوسط مع بداية الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش.

الموعد للمدارس الإبتدائية مع بداية الساعة ١٥:٣٠ صباحاً وقد يستمر اليوم الدراسي مع الانتهاء من الساعة ١٩:٠٠ صباحاً بتوقيت جرينتش.

التقويم الدراسي 1444 -2023

تم الإعلان من قبل التعليم السعودي عن التقويم الدراسي 1444، والاجازات، ولمعرفة التفاصيل تابع التالي:

في البداية الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ 01/02/1444 الموافق 28/08/2022.

كما أن موعد إجازة اليوم الوطني يومين الاربعاء والخميس 25/02/1444 الموافق 21/09/2022

تاريخ إجازة نهاية الأسبوع المطولة 19/03/1444 الموافق 16/10/2022.

موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة 16/04/1444 الموافق 10/11/2022.

سوف تأتي إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 الموافق 24/11/2022.

موعد الفصل الدراسي الثاني 10/05/1444 04/12/2022

تاريخ إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 الموافق 18/12/2022

تأتي إجازة نهاية أسبوع مطولة في تاريخ 22/06/1444 الموافق 15/01/2023

كذلك فإن إجازة يوم التأسيس الاربعاء والخميس 02/08/1444 الموافق 22/02/2023.

إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 الموافق 02/03/2023.

كما أن موعد الفصل الثالث 20/08/1444 الموافق 12/03/2023.

موعد عيد الفطر 22/09/1444 الموافق 13/04/2023.

العودة للدراسة بعد عيد الفطر 06/10/1444 الموافق 26/04/2023

إجازة مطولة نهاية الأسبوع 08/11/1444 الموافق 28/05/2023.

كما أن موعد نهاية العام الدراسي ستكون يوم 04/12/1444 الموافق 22/06/2023.

وقد وضحنا لكم أهم المعلومات التي تخص كم عدد ساعات دوام المدارس، وتفاصيل التقويم الدراسي 1444 حيث هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تشغل جميع الطلاب وأولياء الأمور في هذه الايام، مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد.