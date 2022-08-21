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عمر شويل - جدة موعد التأمين على عقود العمالة المنزلية منصة مساند .. يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التوقيت الخاص بإجراء عملية التأمين بشأن عقد العاملات والسائقين والسفرجية وغيرهم من العمالة المصنفة للمنزل فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية في المملكة عبر متحدثها الرسمي سعد آل حماد عن انطلاق خدمة التأمين بالنسبة للعقود الخاصة بالعمالة المصنفة منزلية وذلك عبر الرابط الذي سيتم بين شركات التأمين من خلال المنصة الوطنية مساند على موقع الإنترنت والتي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من بينها التأمين وأوضح أن العملية الخاصة بالعقود الخاصة بالعمالة ستؤمن عليها وذلك من أجل الحفاظ على حقوق كلًا من العامل وكذلك صاحب العمل لمدة سنتين من بداية العقد ويكون هذا التأمين اختياريًا لصاحب العمل وذلك بعد القيام من عملية التجديد الخاصة بإقامة هذا العامل

موعد التأمين على عقود العمالة المنزلية منصة مساند

ومن ضمن الحقوق التي ذكرها المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية أن التأمين الخاص للعقود.

فيريح الكثير من العمالة المنزلية وذلك لأنها تلزم صاحب العمل بالنفقات الخاصة بالاستقدام بجانب ذلك وتفرض تعويض في حالات معينة .

كالوفاة أو العجز عن العمل وكذلك تعرض العامل لأي أمراض خطيرة ومزمنة وكذلك تنظيم حالات التغيب وكذلك إذا امتنع عن العمل.

مميزات التأمين

فمن ضمن المميزات الخاصة بالتأمين أن صاحب العمل يحصل على التعويض في حالة التغيب أو امتناع العامل من مباشرة عمله.

وكذلك يعوض عن نفقات الاستقدام ومصاريف الجثمان والمتعلقات في حالة الوفاة وفي حالات التغيب.

أما العامل فإذا حدث له أي نوع من العجز الكلي أو الجزئي فإنه يحصل على التعويض المناسب.

إذا كان ناتجًا عن حادث وكذلك إذا امتنع صاحب العمل من سداد الراتب الشهري له سيحصل على التعويض المناسب.

فنظام التأمين يقدم الكثير من الضمانات للدول المسموح استقدام عمالة منزلية منها وتحسن العلاقات في التعاقد.

وتضمن لصاحب العمل والعامل المنزلي كافة حقوقهم وتزيد التزام أصحاب العمل وتسهل المفاوضات مع الدول وتقلل تكاليف تشغيل دور الإيواء