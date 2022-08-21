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عمر شويل - جدة حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية .. الكثير من المواطنين الذين يريدون إلغاء الفصل الثالث الدراسي وفق النظام الجديد للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الطول الذي سيكون فيه السنة الدراسية بالكامل وأصبح الكثير من الصفحات تتداول هذه الأخبار بشكل مستمر من دون ذكر مصادر أو بدون تصريحات وزارية من التعليم السعودية وذلك من أجل تحقيق المشاهدات وفي هذه المقالة نوضح الرأي الكامل للتربية والتعليم السعودية والرد على تخفيف الأعباء عن المواطنين والطلبة وأولياء الأمور وكذلك فتح فرصة طويلة للأجازات للمواطنين في كل فصل دراسي وتقسم الجهد وغيرها من الأشياء .

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية

وبعيدًا عن كل تلك الأقاويل فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

بنشر الجدول الخاص بالفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي الجديد.

شاملًا الإجازات الطويلة والمنقطعة في وسط كل فصل دراسي على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أهم إجازات المدارس 1444 في السعودية

فالإجازة الخاصة بالأسبوع الأول للفصل الدراسي الأول والمطولة تبدأ في الأحد 11 ربيع الاول وتنتهي 12 ربيع الأول 1443 هـ .

وبالنسبة للإجازة الوطنية المقدسة لليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية فتبدأ من الأربهاء 15 صفر وتنتهي 1 رجب 1443.

بينما إجازة نصف العام الدراسي الثاني فهي تبدأ رسميًا يوم الخميس الموافق 3 جماد الآخر 1443 هـ و تنتهي 13 جماد الآخر لنفس العام

وهنالك الإجازة المطولة و الأسبوعية أيضًا والي تبدأ 15 جماد الأول 1443 هـ والعودة من تلك الإجازة 15 جماد لنفس العام .

أما عن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني فتكون من الخميس 7 شعبان وحتي 17 شعبان لنفس العام الهجري .

والإجازة الخاصة بنهاية الأسبوع وكذلك الطويلة فتهل الأربعاء 1 رجب وتنتهي 5 رجب 1443 هـ.

وبالنسبة لإجازات العيد فعيد الفطر المبارك أجازته تبدأ من يوم الإثنين 24 رمضان وحتي 7 شوال لعام 1443 هـ .

والإجازة المعتمدة لنهاية الأسبوع والمطولة تبدأ يوم الأربعاء 22 رجب 1443 ه‍ وتنتهي في يوم 26 رجب 1443 ه‍.

ويتم العودة من هذه الإجازة الأسبوعية والمطولة يوم الأربعاء التالي لنفس الأسبوع ذو القعدة 1443 ه‍ وحتى يوم 20 ذو القعدة 1443 ه‍.

وبهذا تكون هذه أشهر الإجازات الخاصة بالطلبة في المملكة العربية السعودية .