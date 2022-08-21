نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة العيد الوطني السعودي 1444 للقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة العيد الوطني السعودي 1444 .. يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الإجازة الخاصة باليوم العيد الوطني السعودي فهو من الإجازات المقدسة والتي ينتظرها الكثيرون من أجل رؤية الاحتفالات وذلك لأن هذا اليوم هو يوم بناء المملكة العربية السعودية على يد ملوك العظام الذين قاموا بتوحيد كافة المناطق في المملكة تحت شعار وراية واحدة وهو المجد للسعودية وذلك لأن المملكة تحولت من مملكة نجد والحجاز وذلك على يد الملك عبد العزيز آل سعود والد خادم الحرمين الشريفين الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز عام 1923 مـ

موعد إجازة العيد الوطني السعودي 1444

الأجازة الخاصة باليوم الوطني هي من أحد أهم التواريخ والأعياد التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية بمواطنيها وحكومتها .

وذلك لأن هيئة الترفيه الخاصة بالمملكة عادة ما تقوم بعمل احتفالات وحفلات شعبية وغيرها في الشوارع وفي المدن.

وذلك تخليدًا لهذه الذكرى.

فاليوم الوطني السعودي يوافق في التاريخ الهجري 25 و 26 من شهر صفر وميلاديًا 21 و 22 من شهر سبتمبر القادم 2022 .

ولهذا قد وضحت الإجازة مسبقًا من أجل معرفة الجميع بها وكذلك الراغبين في العطلات والإجازات المصيفية .

بجانب الإعلان المبكر عن الحفلات وأماكن إقامتها وتاريخها وغيرها من التفاصيل وحجز المقاعد في هذه الحفلات.

وبالنسبة لهذان اليومان سيكونا إجازة رسمية ومعلنة لكلًا من القطاعين العام والخاص في المملكة .

إجازات العام الدراسي في السعودية

فتبدأ الإجازة الخاصة بنصف العام الدراسي الثاني يوم الخميس والذي يقطع تاريخ 3 جماد الآخر 1443 هـ .

وتنتهي يوم 13 في نفس الشهر ونفس العام.

أما عن الإجازة المطولة للأسبوع الأول بعد العودة من إجازة نصف العام الدراسي الثاني فتكون 15 جمادي الأول 1443 هـ .

والذي يوافق الأحد على أن تنتهي يوم 15 لنفس العام ونفس الشهر .

بينما الإجازة النهائية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني فبدايتها الخميس 7 شعبان وذلك حتى 17 شعبان 1443 هجريًا .

والإجازة المطولة الخاصة بالنهاية الأسبوعية فتبدأ الأربعاء الموافق 1 رجب وتنتهي يوم 5 رجب أي 4 أيام 1443 هـ .

فاعليات اليوم العيد الوطني 1444

وهذا اليوم يوافق الكثير من الفاعليات الترفيهية من الحفلات الوطنية للمطربين العرب ومن جميع أنحاء العالم.

وتقام الحفلات وذلك بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية التي يرئسها المستشار تركي آل الشيخ .