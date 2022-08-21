شروط الحصول علي قرض من بنك التسليف 1443 .. يتساءل العديد من المواطنين عن الشروط الواجب توافرها في الشخص من أجل الحصول على القرض الخاص والشخصي من بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وذلك المخصص من أجل المساعدات للأسر السعودية وتحسين الدخول وفتح المشروعات الصغيرة والمحدودة والمشروعات التي تقوم بإنشائها من أجل تحسين الدخول الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية والفقيرة .

شروط الحصول علي قرض من بنك التسليف 1443

وضع بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف السعودي شروطًا معينة وخاصة بالنسبة للأفراد الراغبين في الحصول على القروض .

هي ألا يتجاوز عمر الشخص 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

وأن يكون للفرد الراغب في في الحصول على التمويل له سجل ائتماني صحيح .

وألا يكون دخله الشهري قد تجاوز 20 ألف ريال سعودي .

وأن لا يكون حاصلًا على وثيقة عمل حر أو رهصة مثبته للعمل الحر.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

بينما الشروط المعلنة والتي تخص بنك التسليف للحصول على قرض الزواج فيحق للفرد طالب القرض أن يحصل على التمويل الخاص.

أن يكون الفرد الراغب في الزواج أو الحصول على قرضه لا يصل عمره إلى 70 سنة

أن يكون له سجل ائتماني نظيف

ولا يصل الدخل الخاص بطالب القرض عن الحد الموضوع من قبل البنك وهو 14500 ريال سعودي بشكل شهري.

أن يكون الفرد الذي يطلب المعونة للزواج لم يكن متزوجًا ويكون هو الزواج الأول له.

أن يرفق من ضمن الأوراق المطلوبة وثيقة الزواج المعتمدة من المحكمة السعودية المختصة .

شروط قرض الأسرة من بنك التسليف

الشروط الجديدة لبنك التسليف لقرض الأسرة وأعلن بنك التنمية الاجتماعية أيضًا عبر موقعه الإلكتروني .