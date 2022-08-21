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عمر شويل - جدة موعد صرف إعانة التأهيل الشامل بعد قبول الطلب .. الكثير من المستفيدين من قبل المواطنين السعوديين من البرامج المخصصة للتأهيل الشامل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التي تصرف بشكل شهري للمواطنين المستحقين وذلك لأنها في صورة دعم مالي للمستحقين وذلك بعد تقديم الطلب الخاص بهم والبيانات المطلوبة والأوراق التي تثبت أحقتيهم في الحصول على الدعم ودراسة الطلب ودراسة الأهلية لبيان استيفاء الشروط الواجبة وبعدها الصرف فيعتبر البرنامج إعانة سعودية مقدمة للذين يحتاجون للتأهيل والتقويم ولذوي الإعاقة من المواطنين كمساعدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزاراته من اجل العلاج الخاص بالمعاقين وتقديم دعم مالي شهري لهم لمساعدتهم في الحياة.

موعد صرف إعانة التأهيل الشامل بعد قبول الطلب

شروط التسجيل لذوي الإعاقة والأيتام في التأهيل الشامل

أن يكون الدخل الشهري الخاص بالشخص الذي يرغب في التسجيل لا يصل إلى 4 آلاف ريال

أن يكون له مسكن دائم وموجود بشكل مستمر ودائم في حدود المملكة العربية السعودية

وألا يكون في الموافقة الصحية فترة 6 شهور في عام واحد

وأن لا يكون قد حصل أي دعم من أي جهة أخرى وكذلك وفرت له أحد الوزارات التسهيلات أو من أي جمعية خيرية .

وأن يقوم بتجميع كافة المستندات والأوراق التي تثبت كل التفاصيل الخاصة به في ملف كـ pdf أو jpg لإرفاقها في الطلب

وألا يزيد حجم تلك الملفات المرفقة عن 2 ميجا بايت أي بحجم صغير لكي يتم رفع البيانات بكل سهولة ويسر .

طريقة الاستعلام عن القبول ببرنامج التأهيل الشامل

وإذا كنت ترغب في الاستعلام عن قبولك أو حالة الطلب الذي قمت بتقديمه للبرنامج الخاص بالتأهيل الشامل لذوي الإعاقة.

فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بتنفيذ تلك الخطوات :-

أولها تقوم بفتح هاتفك الجوال وفتح الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

ثانيًا اختر من القوائم التي أمامك كلمة الأيتام والمعاقين

وقم بكتابة رقم الهوية الخاص بك من أجل الدخول إلى الطلب

ثم قم بتسجيل حالة الإعاقة الخاصة بك ونوعها وكذلك الإعانات التي ترغب في الحصول عليها .

ثم قم بالتحقيق من الكود المرئي الذي سيظهر أمامك وقم بكتابته ثم اضغط على استعلام من الخانات التي أمامك .