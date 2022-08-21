نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطلة اليوم الوطني السعودي 1444 – 2022 للموظفين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن عطلة اليوم الوطني السعودي للعام الجاري 1444هـ – 2022م، حيث أنه بدأ العد التنازلي لاستقبال اليوم الوطني وهو اليوم الأكثر أهمية في حياة أي واطن وملك في المملكة العربية السعودية، فبعد ذلك اليوم شعر المواطن السعودي بالأمان والراحة أكثر لأنه أصبح تحت ظل دولة واحدة غير منقسمة وتحت قيادة حاكم واحد فقط، حيث كانت المملكة منقسمة إلى مملكتين وبعد توحيد السعودية أصبحت مملكة واحدة فقط تحت اسمها الذي لا تزال عليه حتى يومنا هذا.

موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 1444هـ – 2022م

يعتبر يوم عطلة اليوم الوطني السعودي هو يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ويصادف يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر 2022م وتستمر حتى يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر، وفي ذلك اليوم يتم منح كل القطاعات والمواطنين والموظفين إجازة رسمية حيث أنها مناسبة هامة جدًا وتقدم المحلات والأسواق وكل شيء العديد من الفعاليات احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة.

ما هو اليوم الوطني السعودي؟

إن اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي أرسل فيه الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودي فرمان ملكي ينص فيه على توحيد السعودية بدلًا من كونها منقسمة إلى مملكتين وكانت تُسمى بمملكتي الحجاز ونجد أصبح اسمها المملكة العربية السعودية ويرأسها ملك واحد يتم توليه الحكم بالتبعية، وكان ذلك في يوم ابتداءً من يوم الواحد والعشرين من سبتمبر حتى الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 1932م الذي يوافق بالتقويم الهجري يوم السابع عشر من شهر جمادي الأول عام 1351هـ ومنذ ذلك الوقت وحتى وقتنا هذا وتنعم السعودية بالحرية تحت ظل حاكم واسم واحد.

الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس السعودي

يعتبر يوم التأسيس السعودي هو اليوم التي تم تأسيس الدولة السعودية منذ بدايتها وكان في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير هو ذكرى يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود وكان هو حاكم منطقة الدرعية في ذلك الوقت، بينما اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تم توحيد السعودية من مملكتي الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية ويتم الاحتفال به في يوم الثالث والعشرين من كل شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.