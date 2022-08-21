نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد العودة للدراسة.. التقويم الدراسي الجديد لعام 1444 وتفاصيل الفصول الثلاثة في المقال التالي
يعد السؤال بخصوص موعد العودة للدراسة في السعودية للعام الدراسي الجديد 1444هـ – 2023م هو من أكثر التساؤلات على مؤشر البحث “جوجل”، حيث أن العودة للدراسة هي أكثر الأمور التي تهم الطلاب وأولياء أمورهم أيضًا، فالدراسة هي الجزء الأكبر في حياتنا والتي نسعى من خلاله إلى أن نكون الشخص الذي نرغب في أن نكونه بالمذاكرة والاجتهاد حتى نحصل على الكلية التي تحدد مصير حياتنا الذي نحب أن نكون فيه.
موعد العودة للدراسة في السعودية 1444هـ – 2023م
كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد عودة الطلاب إلى الدراسة في كل قطاعات التعليم الحكومية والخاصة داخل السعودية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022م أي الأول من شهر صفر لعام 1444هـ.
التقويم الدراسي لعام 1444هـ – 2023م والفصول الثلاثة
وفقًا للتقويم الدراسي الأخير للعام الجديد 1444هـ في المملكة العربية السعودية فتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية كل فصل دراسي يحتوي على إجازات رسمية وسنوضح خطة سريات كل فصل من الفصول كما هو موضع فيما يلي:-
- من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر الهجري لعام 1444هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022م.
- ينتهي الفصل الدراسي الأول في يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2022م الذي يوافق الثلاثين من شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.
- بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثاني فمن المقر أن يبدأ في العاشر من جمادي الأول الموافق بالتقويم الميلادي يوم الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022.
- وينتهي الفصل الدراسي الثاني في يوم العاشر من شهر شعبان الهجري 1444هـ أي الثاني من شهر مارس 2023م.
- وأخيرًا الفصل الدراسي الثالث يبدأ في يوم العشرين من شهر شعبان 1444هـ الذي يوافق ميلاديًا يوم الثاني عشر من شهر مارس 2023م.
- وينتهي الفصل الدراسي الثالث ومعه العام الدراسي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ أي الثاني والعشرين من شهر يونيو 2023م.
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