متى موعد العودة للدراسة.. التقويم الدراسي الجديد لعام 1444 وتفاصيل الفصول الثلاثة

يعد السؤال بخصوص موعد العودة للدراسة في السعودية للعام الدراسي الجديد 1444هـ – 2023م هو من أكثر التساؤلات على مؤشر البحث “جوجل”، حيث أن العودة للدراسة هي أكثر الأمور التي تهم الطلاب وأولياء أمورهم أيضًا، فالدراسة هي الجزء الأكبر في حياتنا والتي نسعى من خلاله إلى أن نكون الشخص الذي نرغب في أن نكونه بالمذاكرة والاجتهاد حتى نحصل على الكلية التي تحدد مصير حياتنا الذي نحب أن نكون فيه.

موعد العودة للدراسة في السعودية 1444هـ – 2023م

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد عودة الطلاب إلى الدراسة في كل قطاعات التعليم الحكومية والخاصة داخل السعودية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022م أي الأول من شهر صفر لعام 1444هـ.

التقويم الدراسي لعام 1444هـ – 2023م والفصول الثلاثة

وفقًا للتقويم الدراسي الأخير للعام الجديد 1444هـ في المملكة العربية السعودية فتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية كل فصل دراسي يحتوي على إجازات رسمية وسنوضح خطة سريات كل فصل من الفصول كما هو موضع فيما يلي:-