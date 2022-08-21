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عمر شويل - جدة أسباب عدم نزول دعم حساب المواطن للمستفيدين .. أوضح الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لحساب مواطن الأسباب التي قد لا يعلمها البعض عن انقطاع الدعم عند البعض في الحسابات الخاصة بالمستفيدين وذلك تزامنًا مع صدور الدفعة الــ 57 وذلك لشهر أغسطس الجاري بذكر أن حساب مواطن هو برنامج الدعم الخاص بحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل توصيل الدعم لمستحقيه ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية وكذلك مساندة محدودي الدخل وأصحاب الأمراض وكبار السن في تحمل كاهل أعباء الحياة عليهم .

أسباب عدم نزول دعم حساب المواطن للمستفيدين

وقد أعلن الحساب الرسمي الخاص بحساب المواطن البرنامج السعودي الداعم للمواطنين .

عبر صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن هذه الأسباب موضحة قائلًا .

أن المواطن قد يقوم بعدم التخديث المطلوب منه للبيانات الشخصية والأسرية التي كان قد أدخلها على الموقع .

وكذلك عدنم التعديل في البيانات والتي تم تعديلها أو طرأت تعليها أي تغييرات وفق البيانات التي أدخلها

وكذلك أن يقوم المواطن الذي سجل البيانات قد أضاف أي شئ من البيانات بشكل خاطئ أو حتى لم يكمل كافة التفاصيل المطلوبة منه في صفحة البيانات كتاريخ الميلاد أو حتى العنوان

وكذلك من يتعمد إخفاء بيانات تخص الدخل أو الأملاك أو غيرها ولا يكتبها في صفحة التسجيل الخاصة بالبيبانتات.

أو حتى إخفاء المساعدات المالية أو حوافز أو مكافآت يحصل عليها أي فرد من أفراد الأسرة أو دعم آخر

وكذلك إن حدث وتغير شرط من شروط الاستحقاق وأصبح الفرد أو أسرته من خلال هذا الشرط غير مستحق

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم

وأوضح الحساب الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية السعودية وكذلك التنمية الاجتماعية عن الموعد الرسمي من أجل صرف مساعدة ومعاونة حساب المواطن بالدفعة 57 وذلك في شهر محرم .