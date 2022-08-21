تسجيل أول إصابة بجدرى القرود فى كوبا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان بثه التلفزيون الرسمى إن المريض الذى وصل إلى كوبا الاثنين الماضى ونقل إلى المستشفى بعد 3 أيام "بحالة حرجة وحياته فى خطر".
وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء الماضي، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقى علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها".
وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام فى منزل مستأجر "وزار أماكن عدة فى المقاطعات الغربية للبلاد"، دون أن تحدد عمره أو أى تفاصيل أخرى. وأكدت أنها ستفرض إجراءات فى البلاد للتعامل مع مرض جدرى القرود.
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