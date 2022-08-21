القبض على ممرضة متهمة بقتل أطفال حديثى الولادة فى الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وألقى القبض على الممرضة، بريندا أغويرو، البالغة 27 عاما، يوم الجمعة، بأمر من المدعى العام، راؤول غارسون، الذى يحقق فى وفاة خمسة أطفال حديثى الولادة ولدوا بصحة جيدة فى مستشفى فى كوردوبا، على بعد 700 كيلومتر شمال غرب العاصمة بوينوس آيرس.

وقال غارسون لوسائل إعلام محلية، أمس السبت، إنه تم توجيه الاتهام إلى الممرضة بقتل طفلين، وذلك بانتظار مراجعة السجلات الطبية لثلاثة أطفال آخرين من المواليد الجدد.

وأضاف أن الأطفال الرضع توفوا نتيجة "وجود مادة فى أجسادهم لا تتوافق مع الحياة"، مشيرا إلى العثور على فائض من مادة البوتاسيوم.

وكشف المدعى العام أن صحة ثمانية أطفال آخرين حديثى الولادة تدهورت، لكنهم لم يتوفوا.

وقال إن الأطفال المتوفين ولدوا بصحة جيدة، وصحة أمهاتهم كانت أيضا جيدة عند الولادة.

ووقعت الوفيات بين شهرى مارس ويونيو الماضيين، لكن القضية لم تتكشف إلا بعد شكوى تقدمت بها فى 6 يونيو جدة أحد الأطفال المتوفين.