الآن.. درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي ورابط تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022، ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي في جميع محافظات مصر منذ بداية شهر أغسطس الجاري، وتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة الخاصة بهم، كما أعلن وزير التربية والتعليم تنسيق المرحلة الأولى، وقد فتحت مكاتب التنسيق أبوابها للطلاب لكتابة الرغبات لمدة خمس أيام، وبعدها تم إغلاق الموقع الخاص بتنسيق المرحلة الأولى حتى يبدأ التسجيل في المرحلة الثانية، حيث يتوجه جميع الطلاب إلى مكاتب التنسيق لكتابة كافة البيانات الخاصة بهم مع تسجيل الرغبات التي يفضل كل طالب الالتحاق بها، ومنذ أن بدأ تسجيل المرحلة الثانية ويبحث جميع الطلاب عن درجات تنسيق هذه المرحلة، لذا سوف نستعرض لكم درجات تنسيق المرحلة الثانية للعام الدراسي 2022.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب علمي وادبي

تنسيق المرحلة الثانية يتيح للطالب الكلية أو المعهد التي يتمكن الالتحاق به، حيث أعلن وزير التعليم العالي درجات تنسيق المرحلة الثانية منذ يوم الأربعاء الماضي، كما حدد الوزير درجات المرحلة الثانية بعدما أعلن تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولي للشعبتين الأولي والثانية، وقد أكد الوزير أن تنسيق المرحلة الثانية يبدأ من 246 درجة لطلاب الشعبة العلمية أي بنسبة 60%، كما أوضح الوزير أنه قد وصل تنسيق المرحلة الثانية الشعبية الأدبية إلى 238 درجة أو أكثر من ذلك أي تصل النسبة إلى 58.08%، أما تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية فقد وصل إلى 246 درجة أو أكثر من ذلك.

طريقة التسجيل علي تنسيق المرحلة الثانية 2022

يبحث جميع طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبية عن طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثانية، وذلك بعد انتهاء تسجيل تنسيق المرحلة الأولى، حيث يرغب الطلاب في كتابة الكليات والمعاهد التي تناسب مجموعهم والتي يرغبون في الالتحاق بها، ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة التسجيل في التنسيق من خلال إتباع الخطوات التالية.