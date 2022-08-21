نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الرسمي” التسجيل في تنسيق الكليات المرحلة الثانية والكليات المتاحة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ التسجيل في تنسيق الكليات خلال المرحلة الثانية وهو ما اهتم بالبحث عنه عدد كبير من الطلاب والطالبات سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية بعدما قاموا بإنهاء امتحانات الثانوية العامة وانتهاء أولى مراحل التنسيق حيث قد انتهت المرحلة الأولى وبدأ في ظهور النتيجة خلال هذه الأيام لذلك في انتظار بدأ ثاني مراحل التنسيق حيث قد أتاحت وزارة التعليم العالي لجميع الطلاب أن يقومون بتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتنسيق حيث يجب على كل طالب أن يراعي النطاق الجغرافي أثناء إدخال الرغبات التي تكون عبارة عن 70 رغبة.

التسجيل في التنسيق المرحلة الثانية

قد بدأت أعمال ثاني مراحل التنسيق بداية من يوم التاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2022 وستستمر إلى يوم 22 من أغسطس على أن تساع لاستقبال أكثر من 269 ألف من الطلاب على أن يكون حد أدنى القبول للقسم العلمي من 246 أي حوالي 60%، وسيكون حد أدنى القبول في القسم الأدبي 238 أي حوالي 58% ليكون إجمالي عدد الطلاب حوالي 269200 في جميع الأقسام، على أن يكون الحدود الدنيا في ثاني مراحل التنسيق في القسم العلمي حوالي 246 درجة وث32ما فوق أي ما يعادل 60%، ليبلغ عدد الطلاب حوالي 223294، أما بالنسبة للشعبة الأدبي فهي 238 درجه أي بنسبة 58% ليكون عدد الطلاب حوالي 45908 طالب ليكون العدد الإجمالي للطلبه حوالي 269200 فقط طالب وطالبه.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية

قال الدكتور المتحدث باسم مديرية التعليم العالي عادل عبد الغفار أن ثاني مراحل التنسيق للقبول في الجامعة سيبدأ من يوم الخميس صباحا وسيستمر لمدة 5 أيام ليظل من يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا وأضاف أن مازال حتى الآن هناك أماكن فارغة في جميع الكليات ويجب على أي طالب يقدم على التسجيل أن يتروى في الاختيار طبقا لرغباته كما يمكن أن يقوم بتغيير رغباته خلال خمسة أيام من إدخالها، ويمكن تسجيل الرغبات من خلال إتباع الآتي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

ادخل رقم جلوس الطالب إلى جانب الكود السري الخاص به.

أدخل رغباتك مع مراعاة النطاق الإقليمي وضعها طبقا لما تراه مناسبا لك.

اضغط على “تسجيل”.

خدمات موقع التنسيق الإلكتروني

وتوفر وزارة التربية والتعليم موقع التنسيق الإلكتروني لكافة الطلاب الذين انتهوا من مرحلة الثانوية وذلك من أجل القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق سواء من تسجيل الرغبات في المراحل المختلفة أو معرفة نتائج التنسيق والكليات التي سوف يلتحقون بها بداية من العام الدراسي الجديد، وذلك للتسهيل عليهم.

وشهد الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق خلال الساعات الماضية إقبال كبير من قبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم والتقديم في التنسيق للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، كما أنه يمكن للطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات أن يقوموا بتعديلها في أي وقت طوال المدة التي يظل فيها التنسيق متاح وقبل انتهاء مدة التسجيل للمرحلة الثانية.