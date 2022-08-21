العالم اليوم - لأجل غير مسمى.. تشلسي يعاقب مشجعا أساء لمهاجم خصمه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي يوم السبت منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور المباريات لأجل غير مسمى بسبب الإساءة للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام خلال مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وأقيمت المباراة الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لبعض الإساءات العنصرية من أحد مشجعي تشلسي. وقال تشلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه حدد هذا المشجع العنصري الذي يحمل التذكرة الموسمية وحظر عليه حضور المباريات لأجل غير مسمى"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

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