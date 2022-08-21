موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يبحث ملايين المشاهدين والمتابعين من عُشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن معرفة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-23، معرفة القنوات الناقلة لها أيضًا، في المباراة التي تشهد ندية خاصة لما تحمله مواجهات الفريقين من حماسة ومنافسة قوية خاصة في إنجلترا، كما يبحث الفريقين عن تحقيق أول فوز لهما خلال الموسم الجاري، لاسيما وأن البداية كانت ضعيفة للغاية، خاصةً الشياطين الحُمر اللذين لقوا هزيمة مذلة في المباراة الماضية برباعية نظيفة أمام فريق برنيفورد المتواضع، ما زاد من غضب الجماهير الذين يرون الفوز على الليفر المصالحة الوحيدة لهم.

ليفربول ومانشستر يونايتد

يحل نادي ليفربول وصيف النسخة الماضية من البريميليج بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلاً على نادي مانشستر يونايتد بقيادة النجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب الأولترافورد، ويدخل الريدز المباراة وفي رصيده نقطتين من مباراتين، من خلال تعادلين أمام فولهما بهدفين لهدفين، وأمام كريستال بالاس بهدف لمثله، بينما خسر مانشستر يونايتد المباراتين في الجولتين الأولى والثانية من برايتون وبرينتفورد، متواجدًا في أسوأ مركز له على الإطلاق في نهاية الترتيب.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق أحداث المباراة مساء يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، ويتم نقلها على الهواء مباشرةً من أرضية ملعب الأولترافورد معقل المان يونايتد في حضور جماهيري كامل لسعة الاستاد، كما تنقلها قنوات بين سبورتس حصريًا مثلها مثل باقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium.

مواعيد باقي المباريات