العالم اليوم - العراق.. إنقاذ شخصين بينهم طفل في انهيار قطارة الإمام علي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:19 صباحاً - أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إنقاذ شخصين من المحتجزين بينهم طفل بصحة جيدة من تحت ركام قطارة الإمام علي في كربلاء بعد انهيارات ترابية.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرقها تمكنت من انقاذ شخصين من المحتجزين بينهم طفل بصحة جيدة من تحت ركام قطارة الإمام علي.."

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء، في وقت سابق السبت، توضيحاً حول انهيار تلة ترابية في مزار قطارة الإمام علي (عليه السلام) غرب المحافظة".

وقال مدير المديرية، العميد طاهر الزبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انهياراً كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي غرب كربلاء".

وأضاف، أن "هناك عددا من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين مازالوا تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الاسمنتية الكبيرة المنهارة، لافتاً الى عدم قدرة الآليات الكبيرة للوصول الى مكان الحادث وأن عملية الإنقاذ ما زالت يدوية".