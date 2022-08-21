نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2022 جميع المحافظات وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2022 بالعراق، والحصول على النتائج بالإسم ورقم الجلوس، من خلال كشوف النتائج التي نشرتها وزارة التربية العراقية للإطلاع بصيغة الـ pdf، حيث يهم جميع طلاب السادس الإعدادي التعرف على نتائجهم بشكل مفصل، بعدما كانوا قد اختتموا اختباراتهم منذ أيام قليلة، فقد انتهت الجولة الأولى من اختبارات السادس الإعدادي بمختلف المناطق العراقية، وقد أكدت وزارة التربية العراقية اعلان نتائج السادس الإعدادي في الموعد المحدد، ويتم نشر كشوف النتائج عبر مواقع نتائجنا وناجح والموقع الرسمي لوزارة التربية، ويتوالى عرض النتائج تباعاً بمختلف المحافظات، على أن ننشر الرابط المباشر للحصول على النتائج في نفس لحظة اعلانها.

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

الإطلاع على نتائج السادس الإعدادي 2022 وزارة التربية العراقية، فوفقاً لما تم اعلانه رسمياً، تبدأ نتائج السادس الإعدادي في الظهور بمختلف المحافظات العراقية تباعاً، بداية من محافظات الرصافة والكرخ والديوانية وصلاح الدين ودهوك وأربيل والموصل وبغداد والبصرة وذي قار وكربلاء والسليمانية وواسط ونينوي وباقي المحافظات تباعاً، وذلك بداية من يوم 20 أغسطس (أب) وحتى 25 من نفس الشهر، بعدما أشارت وزارة التربية إلى انتهاء أعمال تصحيح نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2022بالفعل.

كانت امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول بالعراق، قد مرت بسلام في مختلف المراكز الإمتحانية ولجان المراقبة، وبعدما أنهى الطلاب الجولة الأولى من الإختبارات، عكفت لجان التصحيح على متابعة تصحيح النتائج، من أجل سرعة الإنتهاء منها ونشرها مباشرةً من خلال كشوف ملفات الـ pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي للإطلاع بالإسم ورقم الجلوس.

رابط وخطوات استخراج نتائج السادس الإعدادي بالعراق

استخراج نتائج السادس بجميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية، حيث نوضح رابط الإطلاع على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول وخطوات استخراج النتائج على النحو التالي.

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس في المربع المحدد.

الضغط على أيقونة استخراج نتائج السادس التحضيرية.

اعلان نتائج السادس الإعدادي التحضيري بالعراق

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء انطلاق عملية اعلان نتائج السادس الإعدادي بالعراق، بعدما باشرت وزارة التربية تصحيح النتائج لتبدء في اعلانها اليوم بكافة المحافظات العراقية، حيث انتهت عمليات التصحيح الخاصة بإختبارات السادس الإعدادي، فور انتهاء التلاميذ من الجولة الأولى من الإختبارات، ومن المقرر أن تستمر عمليات رقع النتائج عبر موقع وزارة التربية حتى الإنتهاء من اعلان نتائج جميع المحافظات.