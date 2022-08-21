قوات الأمن الصومالية تنهى الهجوم الإرهابي على فندق فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمني:" إن قوات الأمن أنهت الحصار والمسلّحون قتلوا.. فى الساعة الأخيرة لم تطلق أى عيارات نارية من المبنى"، مضيفا أن الحكومة ستقدم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.

ولحق دمار كبير بالفندق بعدما قصفته القوات الصومالية للقضاء على المهاجمين المتحصنين فيه، لكن المصدر شدد على ضرورة تفتيش المبنى تحسبا لأى متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها.

وكان مسلحون فى الحركة قد اقتحموا مساء الجمعة الفندق حيث قتلوا 13 مدنيا على الأقل، وفق ما أفاد المسؤول الأمنى محمد عبد القادر.