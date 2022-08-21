العالم اليوم - القوات الصومالية تنهي هجوما على فندق في مقديشو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 04:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تغريدة على تويتر نقلا عن قائد أمني إن القوات الصومالية أنهت حصارا لفندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال القائد العسكري للوكالة إن "المسلحين لقوا حتفهم " مضيفا إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي صباح الاحد. ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم عندما هاجم متشددون مرتبطون بالقاعدة الفندق. وهاجم المتشددون فندق حياة مساء الجمعة بسيارتين ملغومتين قبل اقتحام المنشأة وهم يطلقون نيران أسلحتهم.

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