تعرف على أسباب تأجيل الدراسة وموعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023

أعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد أن موعد بدء الدراسة بعد أن تم تأجيلها بقرار رسمي صدر من الوزارة، سوف يكون في يوم السبت الموافق 1/10/2022 للمدارس الحكومية وبالنسبة للمدارس الدولية يوم 18/9/2022، حيث توجه وزارة التربية والتعليم رسالة للطلاب وأولياء الأمور عبر تطبيق الفيس بوك ومضمون الرسالة أن الوزارة حددت موعد نهائي لبدء العام الدراسي، وأن أول يوم للدراسة في المدارس التي تشرح مناهج الدولي يوم الأحد الموافق 18/9/2022، بينما للمدارس الخاصة واللغات يوم السبت الموافق 1/10/2022.

موعد بدء الدراسة بعد تأجيلها

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه تم تدوين جدول المحاضرات والإشراف على تجهيز القاعات، وأيضاً تم تنظيف المدرجات جيداً لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، والحرص على وجود مسافة بين كل طالب وطالب، حيث شددت الوزارة على كافة الجامعات والمعاهد والمدارس أنه ينبغي على الطلاب ارتداء الماسك الطبي طوال اليوم، وأنه سيتم الإعلان عن مصاريف العام الدراسي الجديد عقب دخول الطلاب المدارس والجامعات، حيث يستعد عدد كبير من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة إلى العودة للمدارس والبدء في العام الدراسي الجديد بعد أن انتهت امتحانات جميع الطلاب وحصلوا على النتائج الخاصة بهم.

موعد عقد امتحانات العام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لبدء امتحانات العام الدراسي الجديد حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للشهادة الإعدادية والمرحلة الابتدائية يوم 14/1/2023، وأن موعد عطلة نصف العام بدءاً من يوم 28/1/2023 إلى يوم 9/2/2023، وتبدأ اختبارات نهاية العام يوم 3/6/2023 بالنسبة للمرحلة الابتدائية والشهادة الإعدادية، وأن موعد امتحانات الثانوية العامة يوم 10/6/2023، والدبلومات الفنية يوم 8/7/2023، وجاء ذلك ضمن قيام وزارة التربية والتعليم بتنظيم الجدول الخاص بالعام الدراسي الجديد لكي يعلم جميع الطلاب المواعيد كاملة للعام الجديد.

أسباب تأجيل الدراسة

أوضح وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي أن السبب الرئيسي لتأجيل الدراسة هو أن تكون مواعيد بدء الدراسة موحدة في المدارس والجامعات والمعاهد، كما أن الدكتور رضا حجازي هو الذي اتخذ هذا القرار فور توليه منصب وزير التربية والتعليم الجديد، حيث بدأت الوزارة تستقبل الطلاب والطالبات الذين حصلوا على درجات جيدة في الثانوية العامة، وأن الوزارة فتحت باب تدوين رغبات المرحلة الثانية من يوم الخميس الموافق 18/8/2022، وأنه يجب على الطلاب والطالبات تدوين الرغبات قبل قدوم موعد غلق باب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، حيث أعطت وزارة التربية والتعليم للطلاب مدة 5 أيام لكي يقوموا بتدوين رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني.