نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناً رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 دور أول الان استعلام وزارة التربية العراقية برقم الطالب “epedu.gov.iq” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 دور أول يعد هو الأمر الذي يبحث عنه عدد كبير من الطلبه وأولياء الأمور في كثير من محافظات دولة العراق بناء على البيان الرسمي الذي تم إصداره من قبل وزير التربية والتعليم بالعراق، وتبقى القليل جدا على ظهور النتيجة وقال الوزير ان جميع أعمال الكنترول تتم بصرامة وجدية لياخذ كل طالب حقة بالدرجات ويتم مراجعة والتدقيق في درجات الطلبه بطريقة شديدة وصارمة، لنتحدث عن نتيجه السادس وطريقة الاستعلام.

رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 دور أول

أشارت مديرية التعليم في العراق منشورا رسميا على أن تكون نتيجة السادس الإعدادي سيتم الإعلان عنها عبر الأنترنت من خلال الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم، ويتم ذلك من خلال القيام بإدخال رقم المقعد وقد سعت الوزارة لتقوم بالتسهيل على أولياء الأمور والتسهيل على الطلبة من خلال منحهم إمكانية الحصول على النتيجة من المنزل عبر الإنترنت.

كما أشارت مصادر رسمية أخرى في وزارة التعليم بالعراق ان من المنتظر ان يتم الاعلان عن النتائج الخاصه بإمتحانات أول دور لصف السادس الإعدادي بشكل رسمي مابين من اليوم 20 إلى اليوم الخامس والعشرين من أغسطس تزامنا مع الوقت الذي قامت الوزارة بإنهاء كافة أعمال التصحيح ووضع درجات الطلاب في كافة مدارس العراق بالكامل بكافة محافظاتها، كما اشارت أن الأيام الفائتة كان يتم إنهاء الأوراق واكمال التصحيح وسيتم مراجعة الأوراق ليتم تقديم جميع معدلات الطلبه بطريقة صحيحة.

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي بالعراق

من الممكن أن يتم الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق من خلال موقع التربية والتعليم بالعراق ويتم ذلك من خلال القيام أولا بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق بطريقة مباشرة، ثم قم بالضغط على الخدمة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الصف السادس الأعدادي، ومنه يتم اختيار المحافظة التي منها الطالب، ويليها مباشرة اقيام بكتابة رقم جلوس الطالب وانقر على الأيقونة الخاصه باستخراج النتيجة مباشرة.

ستقوم وزارة التعليم بتقديم بعض الدرجات المساعدة لتكميل النجاح وهناك العديد من الطلبة يتداولون بعض الأخبار حول أن الوزارة ستمنح الطلبة 10 درجات إلا أن ذلك الخبر ليس صحيح وأن الوزارة ستمنحهم 5 درجات فقط.

تحديث اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من شهر أغسطس الجاري لعام 2022 حيث ثد أعلنت وزارة التربية العراقية الان عن تصحيح 6 مواد دراسية واقتربت جميع المحافظات من الانتهاء من عمليات التصحيح حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، فلا داعي للقلق والخوف من جانب الطلبة والطالبات وفي انتظار إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي.