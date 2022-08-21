نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو الصدارة المبكرة.. موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي ، تختتم مساء يوم الأحد 21 أغسطس 2022، مباريات اليوم الثاني في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، حيث يحتضن ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والكلاسيكية في البريميرليج ، والتي تجمع فريقا مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ، واللذين يقدمان مستوى متميز في الموسم الحالي من البطولة الإنجليزية، ما يبشر بمواجهة مثيرة وممتعة للمشجعين والأنصار من الفريقين العريقين.

في التغطية التالية، نتابع بالتفاصيل كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة الـ31 من الدوري الإنجليزي 2023 “بالمسمى الجديد”، علاوة على تاريخ مواجهات نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي .

مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي

بذكريات مواجهتي الموسم الماضي، والتي حسمهما السيتيزن بانتصارين كبيرين.

يجدد فريقا مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الموعد مع لقاء آخر في الموسم الجديد من الـ Premier League .

حيثما يقدم الفريقان كما أسلفنا مستوىً متميز في البطولة.

ما دفعهما للتواجد بين الكبار في جدول ترتيب المسابقة حاليًا.

ويسعى أصحاب الديار لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، من أجل الثأر لهزيمتي الموسم الماضي (0-4) و(0-5).

بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو استعادة أمجاد الماضي.

بينما يطمح المان سيتي للذهاب بعيدًا، في رحلة دفاعه عن لقب الموسم المنصرم.

وبالتالي اقتناص الصدارة مبكرًا، والتي تمكن أرسنال يوم السبت من احتلالها.

نستعرض في البداية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل :

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع الثالث من البريميرليج 2023 قد انطلقت مساء السبت.

حيثما حققت الأندية الكبرى نتائج مميزة، يأتي في طليعتها فوز توتنهام على وولفرهامبتون بهدف.

كما حقق أرسنال انتصارًا بطعم الصدارة على حساب مضيفه بورنموث (3-0).

فيما تستكمل الجولة يوم الأحد بـ3 لقاءات، أبرزهم مباراة ليدز يونايتد وتشيلسي ، ثم لقاء السيتيزن والماكبيس.

وتختتم مواجهات الأسبوع يوم الاثنين 22 أغسطس الجاري بـ مباراة مانشستر يونايتد وليفربول .

نادي نيوكاسل يونايتد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة والجمهور ، نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

والذي يقدم كما أسلفنا مستوىً جيدًا، خلال الجولتين الأوليين، ما دفعه لاحتلال مركز متقدم مؤخرًا.