تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 1,000,000 للسعودي والمقيم

متاح بالسعودية الآن تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي كحد أقصى يستطيع من خلاله العملاء الحصول على السيارة التي يرغب في الحصول عليها وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل والذى يتميز أيضاً بأنه لا يحتاج إلى أى ضمانات.

تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل

إحدى المنتجات التمويلية الميسرة والمرنة التي توفرها شركة إمكان للتمويل بالسعودية التمويل التأجيري والذى يتيح للمتقدم إمكانية الحصول على السيارة التي يرغب في الحصول عليها وقد تم تصميم التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بالمميزات التالية

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأنه متاح دون الحاجة إلى وجود ضامن.

كما يتميز التمويل التأجيري من شركة إمكان بأنه لا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري.

يصل أيضاً قيمة التمويل التأجيري لدى شركة إمكان ربما إلى مليون ريال سعودي.

يتميز كذلك التمويل التأجيري من إمكان بوجود تأمين طوال فترة التمويل.

يستطيع العميل المتقاعد الذى يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال طلب التمويل.

كما يتمكن أيضاً العميل الذى يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي طلب التمويل التأجيري.

القرض التأجيري من إمكان متاح للمواطن وكذلك المقيم.

متاح أيضاً تقسيط سداد التمويل التأجيري من إمكان على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

متطلبات الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المتطلبات التى يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان و من خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على تلك المتطلبات وهي