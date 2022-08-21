نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 وفقاً للتقويم الدراسي المُعلن من وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب موعد بداية الدراسة في السعودية 1444، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتمادها ل التقويم الدراسي الذي يتم تطبيقه في العام الدراسي 1444، كما حددت كذلك مواعيد الإجازات الرسمية خلال هذا العامالدراسي، وسنستعرض من خلال التقرير التالي أهم التفاصيل الخاصة بموعد بداية العامة الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية.

موعد بداية الدراسة في السعودية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أن موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 في العام الدراسي الجديد سوف يكون في 28 أغسطس 2022 الجاري، والموافق 1 من شهر صفر 1444 هـ، وبحسب التقويم الدراسي الذي اعتمدته الوزارة في المملكة فسوف يضم الفصل الأول 13 أسبوعًا، حيث من المفترض أن ينتهي في 20 ربيع الثاني 1444 هجري.

موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 والتقويم الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا موعد بداية الدراسة في السعودية 1444، كما أعلنت عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1444 بعد أن تم اعتماده رسميًا من قبل مجلس الوزراء السعودي، وقد نشرته وزارة التعليم السُّعُودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليكون مرجع رسمي للطلاب وأولياء أمورهم بالإضافة إلي الكوادر التعليمية بالوزارة، وقد حددت الوزارة موعد عودة الطلاب إلى الدراسة في يوم الأول من صفر 1444، كما ذكرنا، ونص التقويم الدراسي 1444على النحو التالي:

يبدأ العام الدراسي في 1 صفر 1444 والذي يوافق 28/ 8/2022.

وسوف يتم انتهاء الفصل الدراسي الأول في يوم 24/11/2022 والذي يوافق 30 ربيع الأخر 1444.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 4/12/2022 ـــ 10 جماد الأول 1444.

وسوف تكون بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثالث في يوم الاحد 12/3/2023 ـــــ 20 شعبان 1444.

ومن المشار إليه في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد أنه موعد بداية الدراسة في السعودية 1444وموعد العودة سيكون موحدة لكلاً من الطلاب، وكذلك الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات بالمملكة العربية السُّعُودية، على أن تكون العودة للمدارس والجامعات في اليوم نفسه وهو 1 صفر 1444، كما تم تعين عودة جميع الكوادر التعليمية مع الطلاب ليكون بذلك الحدث هو الفريد من نوعه، حيث أنه كان من المعتاد أن يتم عودة الكوادر التعليمية كل عام قبل العودة الحضورية للتلاميذ بفارق أسبوع واحد على الأقل.