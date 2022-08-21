انفجارات في القرم وصاروخ يضرب منطقة قرب محطة نووية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون روس وأوكرانيون إن انفجارات جديدة دوت فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا وإن صاروخا أصاب منطقة سكنية من بلدة فى جنوب أوكرانيا، ليست بعيدة عن محطة للطاقة النووية، مما أدى إلى إصابة 12 مدنيا.





وقال المسؤولون الأوكرانيون إن هذه الضربة الروسية بالقرب من محطة بيفدينوكراينسك النووية، التى تعرف أيضا بمحطة جنوب أوكرانيا، وقصفا جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، أثارا مخاوف جديدة من وقوع حادث نووى خلال الحرب.

وفى شبه جزيرة القرم قال الحاكم المعين من روسيا، والذى لا يعترف به الغرب، إن طائرة مسيرة قصفت مبنى بالقرب من مقر الأسطول الروسى فى البحر الأسود صباح لسبت.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تيليجرام "طائرة مسيرة حلقت فوق السطح... تم إسقاطها فوق مقر الأسطول مباشرة. سقطت على السطح واحترقت. فشل الهجوم".

وأصدر رازفوجاييف لاحقا بيانا آخر على تيليجرام، قال فيه إن النظام المضاد للطائرات فى المنطقة تم تشغيله مرة أخرى وطلب من السكان التوقف عن تصوير ونشر لقطات تظهر طريقة عمله.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت فى بلدات قريبة، من بينها منتجعات يفباتوريا وأولينيفكا وزاوزيورنوي.