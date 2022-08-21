العالم اليوم - أوسيك يهزم جوشوا في السعودية ليحتفظ بلقب العالم لوزن الثقيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 02:15 صباحاً - فاز الأوكراني أولسكندر أوسيك على البريطاني أنتونيو جوشوا في السعودية بتوزيع النقاط بعد 12 جولة محددة ليحتفظ بألقاب العالم بوزن الثقيل للملاكمة.

وشهد "نزال البحر الأحمر" في جدة إعادة للمواجهة بين الملاكمين في لندن في سبتمبر الماضي حين تفوق أوسيك بقرار جماعي لينتزع الأحزمة من جوشوا. وأعطى حكم واحد نتيجة 115-113 لجوشوا بينما منح حكمان آخران أوسيك 115-113 و116-112.

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