نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح مؤسسة مقاولات في السعودية 2022 / 1444 في المقال التالي
شروط فتح مؤسسة مقاولات في السعودية 2022 / 1444،يجب على أي شخص يرغب في فتح مؤسسة مقاولات في المملكة العربية السعودية، أو صاحب عمل متخصص في أعمال البناء والتركيب، أن يكون على دراية بشروط فتح مؤسسة مقاولات في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك بعد استيفاء جميع الشروط التي وضعتها وزارة التجارة، سنقدم شرحًا كاملاً لهذه الشروط والمستندات المطلوبة لفتح مؤسسة مقاولات.
شروط فتح مؤسسة مقاولات في السعودية
نظرًا لأن المقاولات هي إحدى المجالات المشتركة التي يبحث فيها العديد من المتخصصين في البناء والتشييد عن عمل، فإن المملكة العربية السعودية تقدم العديد من الفرص لمواطنيها والمقيمين لبدء عمل مقاولات، وهناك بعض الشروط من أجل الحصول على موافقة السلطة المختصة للحصول على تصريح تأسيس شركة، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من 18 عامًا.
- بالاضافة إلى ذلك لابد من دفع رسوم الترخيص والمستحقات السنوية للغرفة التجارية.
- تحديد موقع الشركة الذي يلبي جميع المتطلبات الحكومية المحددة.
- الحصول على سجل تجاري، كذلك رخصة عقد سارية المفعول.
- في نفس الوقت ينبغي وجود مستندات تثبت ملكية العقار، سواء كانت وثيقة ملكية أو اتفاقية إيجار.
- يجب أن يكون المتقدمون من ذوي السمعة الطيبة وحسن السلوك، من جهة أخري غير متهمين بارتكاب أي جريمة قبل التقديم.
- لابد من وجود وثيقة تعريفية للمقاولين السعوديين.
- يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات إلى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لفتح مؤسسة مقاولات في المملكة العربية السعودية.
- أيضا وجود نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم تسجيل المواطن الأجنبي.
- إرسال نسخة من دخلك، بالإضافة إلى الأصل للمراجعة.
- النسخة الأصلية ونسخة من رخصة الحكومة المحلية الخاصة بك.
- إحضار مستند ترخيص النشاط معتمدًا من السلطة المختصة.
- نسخة من أوراق اعتماد المخرج وتوثيق عقد عمل مقدم الطلب.
- إذا كانت المتقدمة امرأة، فيجب عليها إبراز توكيل رسمي لمواطن سعودي غير حكومي.
- أصل صادر عن البلدية يصرح للمؤسسة أو المؤسسة بإنشاء مقر دائم.
- علاوة على ذلك إفادة موثقة من السجل الجنائي لمقدم الطلب.
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