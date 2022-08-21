شروط فتح مؤسسة مقاولات في السعودية 2022 / 1444،يجب على أي شخص يرغب في فتح مؤسسة مقاولات في المملكة العربية السعودية، أو صاحب عمل متخصص في أعمال البناء والتركيب، أن يكون على دراية بشروط فتح مؤسسة مقاولات في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك بعد استيفاء جميع الشروط التي وضعتها وزارة التجارة، سنقدم شرحًا كاملاً لهذه الشروط والمستندات المطلوبة لفتح مؤسسة مقاولات.

شروط فتح مؤسسة مقاولات في السعودية

نظرًا لأن المقاولات هي إحدى المجالات المشتركة التي يبحث فيها العديد من المتخصصين في البناء والتشييد عن عمل، فإن المملكة العربية السعودية تقدم العديد من الفرص لمواطنيها والمقيمين لبدء عمل مقاولات، وهناك بعض الشروط من أجل الحصول على موافقة السلطة المختصة للحصول على تصريح تأسيس شركة، يجب استيفاء الشروط التالية: