نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ العام الدراسي 2023 في تركيا ؟ومواعيد العطلات وأسبوع الاندماج في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يبدأ العام الدراسي 2023 في تركيا ، ومتى ستفتح المدارس، هذا هو السؤال الأكثر تداولًا، حيث تم تحديد بدايته بما يتماشى مع تقويم العام الدراسي بين وزارة التربية الوطنية، ولكن الجميع يهتم بشكل خاص عن موعد فتح المدارس الابتدائية، الثانوية، وما هو موعد أسبوع الاندماج، حتى يستطيعوا معرفة متى ستبدأ العطلة للفصل الدراسي الأول، لذا إذا كنتم تبحثون عن كل ذلك، الآن سنتعرف سويًا على كافة التفاصيل هنا.

متى يبدأ العام الدراسي 2023 في تركيا

لقد أعلن وزير التربية الوطنية محمود أوزر بيان أعلن فيه سيادته عن موعد افتتاح المدارس الابتدائية والثانوية في تركيا، حيث أعلن أن العام الدراسي 2022 – 2023 سيبدأ في 12 سبتمبر، على أن يكون موعد نهايته في 16 يونيو 2023.

موعد انتهاء العام الدراسي 2022 -2023

وفقًا لما تم الإعلان عن تخطيط العام الدراسي 2022 – 2023 ستكون العطلة للفصل الدراسي بين 23 يناير وحتى 3 فبراير 2023.

على أن تقام العطلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2022، في حين أن العطلة الثانية ستقام في الفترة من 17 إلى 20 إبريل 2023.

كما تم التنويه أنه سيتم دمج الاستراحة الثانية مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لأنه سيوافق أيضًا في تلك الفترة.

أسبوع الاندماج

أما عن طلاب رياض الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي سيكون أسبوع تدريب الاندماج في الفترة ما بين 5 – 9 سبتمبر، أي سيتم إقامة أسبوع الاندماج في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي.

متى يبدأ المعلمون العمل في العام الدراسي 2022 – 2023 الجديد

جاء في البيان الذي تم إعلانه من قبل وزارة التربية الوطنية بقيادة محمود أوزر موعد بدء المعلمون العمل في العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 والذي تقرر أنه سيكون في 1 سبتمبر 2022 أي قبل بداية العام الدراسي بأسبوع.

وذلك حتى يستطيعوا القيام بأعمال الأسبوع التعليمي لاندماج طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ولقد أوضح أنه تم تلقي العديد من الشكاوى حول التعديل على هذا الأسبوع وعلى موعد العطلة

ولكنه نوه أنه لا للتعديل وأن ممارسة منتصف العطلة ستستمر حتى العام المقبل، حيث تم التفكير كثيرًا في إمكانية التعديل من عدمه ولكن لن يتم التغيير أو التعديل عليها وستستمر كما هي من 14 – 18 نوفمبر 2022، وأنه سيتم إقامة إجازة نصف العام بين 23 يناير – 3 فبراير 2023 وهذا ما تم الإقرار به واعتماده.