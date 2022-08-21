نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [jobs.sa] رابط التقديم على مكافحة المخدرات 2022 – 1444 هـ وكم الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط التقديم على مكافحة المخدرات، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عبر بيان رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في الساعات القليلة الماضية، وزار البحث فيها بين المواطنين والمواطنات داخل المملكة عن رابط التقديم على تلك الوظائف، وسنتعرف معكم على الرابط الرسمي وسنتابع معكم كيفية كتابة البيانات بشكل صحيح ساعة التسجيل وكذلك الشروط، وما هي الرواتب، فتابعوا في هذا المقال حتى النهاية حتى لا تفوتوا أي تفاصيل تهمكم في موقع ثقفني.

شروط وظائف مكافحة المخدرات

وقد تم الإعلان من قبل المديرية عن الرتب المطلوبة في تقديم هذه الوظائف منذ يومين، حيث إن الرتب المطلوب للتقديم عليها هي رتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، وهذا للرجال حسب ما جاء في الإعلان الرسمي، ولم يتم الذكر أن الوظائف متاحة للنساء، وسنتابع معكم الشروط وكذلك المؤهلات المطلوبة للقبول في هذه الوظائف، فتابعوا معنا.

مع العلم أن التقديم سيكون إلكترونيا وتم فتحه منذ ساعات قليلة، وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث إنه على المتقدم الدخول إلى الرابط الذي سنتركه له ومتابعة الخطوات.

وتعرفنا معكم في موقع ثقفني على حقيقة عودة المساعدة المقطوعة 1444، فتابعوا معنا.

الشروط المطلوبة في مكافحة المخدرات

وقد تم الإعلان عن عدة شروط في التقديم على الوظائف المتاحة (رجال) من إدارة القبول لوزارة الداخلية وهذا عبر الموقع ابشر توظيف، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (جنسية سعودية).

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي سابقة عليه مخلة بالشرف أو الامانة.

ألا يكون سبق له التعيين في أحد الوظائف العسكرية أو موظف حالي في جهة حكومية.

في حالة الزواج، تكون الزوجة سعودية أيضا.

امتلاك المؤهل العلمي المتناسب مع الرتبة المقدم عليها.

النجاح في اختبارت القبول المطلوبة، ومنها الكشف الطبي.

المؤهلات المطلوبة لوظائف مكافحة المخدرات

ومن ضمن الشروط التي ذكرناها لكم هو شرط تناسب المؤهل مع الرتبة التي تتقدم عليها بوزارة الداخلية، وهي كما يلي:

جندي: أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

رتبة جندي أول: المؤهل لا يقل عن ثانوية عامة وامتلاك دورة تدريبية في تخصص الأمن السيبراني أو دراسة المخاطر.

عريف: الحصول على شهادة دبلوم في الأمن السيبراني أو المحاسبة.

الرتبة وكيل رقيب: حاصل على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات، والإحصاء وإدارة الأعمال.

موعد التقديم في ابشر التوظيف

وتم كذلك الإعلان عن الموعد الخاص بالتقديم لكافة الرتب للوظائف في مكافحة المخدرات، وهذا لمدة 6 أيام، وهذا في خلال الفترة التالية:

التقديم من يوم السبت 20 أغسطس 2022 ميلادي، 22 محرم 1444 هـ.

يستمر التقديم حتى الخميس 27 محرم 1444 هـ، 25 أغسطس 2022.

كم راتب الجندي في مكافحة المخدرات

وبالنسبة إلى رواتب الموظفين، فنتعرف معكم على سلم رواتب مكافحة المخدرات، وهذا حسب الرتبة، وهي كما يلي على هذا النحو:

جندي: يبدأ من 3220 ريال وتصل إلى 5040 ريال سعودي.

رتبة جندي أول: من 3395 إلى 5425 ريال سعودي.

عريف: من 3765 إلى 6215 ريال.

وكيل رقيب: يبدأ من 4555 إلى 7395 ريال سعودي.

رابط التقديم على مكافحة المخدرات

ويمكنكم التقديم على هذه الوظائف بعدما تعرفتم على الشروط والمؤهلات والرواتب، وهذا إلكترونيا عبر موقع ابشر للتوظيف، فتابعوا هذه الخطوات حتى لا تقوموا بأي خطأ: