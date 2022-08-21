أخر تحديث من كودات ببجي 2022 اكواد استرداد ببجي موبايل غير مستعملة تعمل 100%

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عمر شويل - جدة أحدث وأفضل اكواد ببجي 2022 أخر تحديث من كودات ببجي موبايل للحصول علي الكثير من المكافئات والهدايا، أكواد PUBG Mobile يبحث عنها محبي ومستخدمي هذه اللعبة بشكل مستمر وكبير، وذلك يرجع لأنها تعد من أهم الأدوات التي يتعامل من خلالها اللاعب داخل اللعبة وأثناء المعركة، والتي أيضا من خلالها يتم شراء الأدوات المساعدة له في اللعبة سواء أسلحة للقتال حديثة أو ملابس أسطورية مميزة أو رقصات وسكنات، وغيرها من العناصر التي تساهم في تطور مستوى اللاعبين في المنافسة بين الفرق داخل هذه اللعبة.

كودات ببجي

يعد طرح كودات ببجي موبايل من أهم العناصر التي تقدمها الشركة المنتجة للاعبين وهذا من أجل إضفاء مزيد من المتعة والإثارة داخل اللعبة، لذا يهتم اللاعبين بشكل مستمر بالحصول على هذه الأكواد التي من خلالها يتمكنوا من نيل الهدايا والمكافآت وغيرها من العناصر الهامة التي تساعدهم في اللعبة والصعود الي المراحل الأعلى.

اكواد استرداد ببجي 2022

إليكم مجموعة من أحدث استرداد اكواد ببجي موبايل 2022 التي تمنحك العديد من الهدايا والجوائز وهي كالآتي:

كود TITANSLASTSTAND.

ثم كود BCCQZCZSV7.

من ثم كود BDFOZBZBAT.

كود BCAHZBIZ8.

ثم كود BAPPZCZTUH.

من ثم كود BCAHZMZ64EC.

اكواد استرداد ببجي Midasbuy

يعد موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي للعبة حيث يمكنك من خلاله استرداد أكواد ببجي ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي وهو Midasbuy.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما يمكنك الدخول على الموقع من خلال حسابك الشخصي على تطبيق الفيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك يتم إدخال كود ببجي الذي تود استبداله في الخانة المخصصة.

ثم قم بالضغط على أيقونة استرداد ومن ثم يتم إرسال الهدايا الموجودة بهذا الكود عبر حساب اللاعب.

رمز استرداد كودات UC ببجي

تعد لعبة ببجي من الألعاب التي تُصنف ضمن ألعاب البقاء كما أن اللاعب داخل PUBG Mobile يتسنى عليه الحفاظ على حياته حتى النهاية للفوز،ويصل اللاعب إلى هذا الغرض من خلال استخدام الأسلحة والذخائر والمعدات بأسلوب متميز، وذلك حتى يتمكن من مواجهة المنافسين في اللعبة وقتلهم ليظل هو على قيد الحياة، وأيضا من ضمن تلك الأشياء التي تساعده هي الأكواد وخاصة استرداد شدات ببجي UC وهي تتمثل في الأكواد التالية: