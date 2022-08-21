جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة الهندية-فى بيان اليوم- أن الفيضان الذى ضرب منطقة ماندى التابع لإقليم هيماشيل براديش، جرف منزلين مما تسبب فى مصرع ثمانية أشخاص، إضافة إلى سبعة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات بالمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 15 شخصا فى فيضان بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.