تقرير: مياه بعض أنهار أوروبا الكبرى تنخفض إلى مستويات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "فرانس 24" الإخبارية - فى تقرير نشرته نسختُها الإنجليزية اليوم السبت - إن هذا التراجع فى مستويات مياه عدد من الأنهار والبحيرات فى أوروبا "لا يستطيع تذكّرُه سوى القليل"، موضحة أن هذا الانخفاض أدى إلى كشف "الكنوز المغمورة بالمياه" وبعض المخاطر غير المرغوب فيها أيضاً.

وتشير "فرانس 24"، إلى أن إسبانيا تعانى "أسوأ موجة جفاف منذ عقود" وأدى انحسار المياه فى إحدى مناطق الأنهار بها إلى "ظهور دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أطلق عليها اسم (ستونهنج الإسبانية). وقد أبرز علماء الآثار سعادة بهذا الظهور".

وتضيف القناة أن "الدائرة الحجرية التى تعرف رسمياً باسم (دولمين اوف جوادالبيرا- Dolmen of Guadalperal)، وهى فى الوقت الراهن قد كُشف عنها بشكل كامل فى أحد أركان خزان (Valdecanas) بمقاطعة كاسيريس وسط إسبانيا، حيث تقول السلطات إن مستوى المياه قد انخفض هناك إلى 28 % من سعته".

وفى ألمانيا، ذكرت القناة الفرنسية أنه "أعيد إحياء ذكريات موجات الجفاف الماضية فى ألمانيا من خلال عودة ظهور ما يسمى بـ أحجار الجوع على طول نهر الراين، وأصبح العديد من هذه الأحجار مرئية على طول ضفاف أكبر نهر فى ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة".

ولفتت القناة إلى أن البعض يرى أن ظهور هذه الأحجار مرة أخرى "على أنه تحذير وتذكير بالمصاعب التى واجهها الناس خلال فترات الجفاف السابقة".

وتابعت القناة قائلة إنه وفى الوقت نفسه، تنخفض مياه نهر الدانوب، وهو أحد الأنهار الكبرى الأخرى فى أوروبا، وذلك إلى أحد أدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن نتيجة للجفاف، مما كشف عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية كانت قد غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو الصربى.