ألمانيا بصدد إمداد أوكرانيا بـ20 راجمة و2000 صاروخ

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن ألمانيا تخطط لإرسال 20 راجمة و2000 صاروخ، لافتا إلى أن هذا الإمداد سيكون مباشرا من صناعة الدفاع الألمانية كجزء من برنامج تحديث الأسلحة.

ولفت إلى أن التسليم يعتمد على السرعة فى الأداء، حيث أن أعمال الصيانة والإنتاج لم تكتمل بعد.