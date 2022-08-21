العالم اليوم - سلاح الجو الأميركي يقول إنه يتعرض لـ"هجوم دعائي" في الكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:18 صباحاً - قال سلاح الجو الأميركي إنه تعرض "لهجوم دعائي" من قبل جماعة عراقية مسلحة لم يسمع بها من قبل زعمت زورا أنها شنت هجوما بطائرة مسيرة على القوات الأميركية في قاعدة جوية بالكويت.

جاء بيان جناح الاستطلاع الجوي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي بعد ساعات من إصدار الجماعة التي تطلق على نفسها اسم (الوارثين)، بيانا على الإنترنت زعمت فيه أنها استهدفت في 12 أغسطس قاعدة علي السالم الجوية الكويتية. وتضمن الإعلان مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة تُطلق من منصة، لكنه لم يقدم أي دليل على هجوم أو أي ضرر وقع في القاعدة.

وزعم البيان أن الهجوم المزعوم يهدف إلى الانتقام من الضربة الأميركية بطائرة مسيرة التي قتلت جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير 2020.

وتقع القاعدة الجوية على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود العراقية.

وقال بيان القوة الجوية للأسوشيتدبرس إن "المعلومات المضللة ذكرت بشكل خاطئ أن ميليشيا إيرانية استخدمت (طائرات مسيرة) لشن هجوم على القاعدة". مثل هذا الهجوم لم يحدث.

ويشير البيان إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن (الوارثين) هي على الأرجح جماعة إيرانية، رغم أنها وصفت نفسها بأنها عراقية.

وأضافت البيان أن الادعاء عبر الإنترنت "يهدف فقط إلى خداع جمهورهم لتصديق الفرية" وأن القوات الأميركية والكويت "تواصل إبراز القوة الجوية في جميع أنحاء المنطقة دون انقطاع."

ولم تظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة بلانت لابس بي بي سي التي حللتها الأسوشيتدبرس منذ 12 أغسطس أي ضرر واضح في القاعدة.